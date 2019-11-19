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أمطار الرياض تتواصل حتى الصباح

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2019-11-19

أمطار الرياض تتواصل حتى الصباح

متابعات الخليج 365 - الرياض

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول الأمطار وتكوّن الضباب الكثيف على مساحات واسعة من منطقة الرياض تشمل العاصمة حتى صباح الأربعاء.

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وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن المنطقة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ويشمل البلاغ الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، وادي الدواسر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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