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أمطار الرياض تتواصل حتى الصباح
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر من استمرار هطول الأمطار وتكوّن الضباب الكثيف على مساحات واسعة من منطقة الرياض تشمل العاصمة حتى صباح الأربعاء.
وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن المنطقة ستشمل نشاطًا في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ويشمل البلاغ الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، السليل، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، ضرما، عفيف، مرات، وادي الدواسر.
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