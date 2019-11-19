شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الباحة تتوعد بملاحقة المسيئين للمنطقة وأهلها والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
عبر المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري، عن استهجان إمارة المنطقة لما جرى تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي المنطقة، تم تصويره في ساعة متأخرة من الليل.
ووصف بيان صادر عن الإمارة اليوم (الثلاثاء)، ما ظهر في الفيديو بأنه «فعل غير مسؤول».
وشددت الإمارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.
يذكر أن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وزع مقطع سخر فيه من الباحة ومن أهلها ومن مستوى التنمية فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة الباحة تتوعد بملاحقة المسيئين للمنطقة وأهلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.