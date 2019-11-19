شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الباحة تتوعد بملاحقة المسيئين للمنطقة وأهلها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

عبر المتحدث الرسمي بإمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري، عن استهجان إمارة المنطقة لما جرى تداوله من مقطع مسيء لعادات وتقاليد أهالي المنطقة، تم تصويره في ساعة متأخرة من الليل.

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ووصف بيان صادر عن الإمارة اليوم (الثلاثاء)، ما ظهر في الفيديو بأنه «فعل غير مسؤول».

وشددت الإمارة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات، كون ما جاء في المقطع المتداول إساءة للمنطقة وأهلها.

يذكر أن أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وزع مقطع سخر فيه من الباحة ومن أهلها ومن مستوى التنمية فيها.