شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يحصد جائزة شرطة دبي الدولية لأفضل مركز اتصال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

حصدت هيئة الهلال الأحمر السعودي المركز الثاني كأفضل مركز اتصال للجهات الحكومية، ضمن جائزة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال.

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وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال حفل نظمته، عن الجهات الفائزة بالجائزة الدولية لأفضل مراكز الاتصال، حيث تعد الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم ضمن ثلاث فئات، تتمثل في جائزة أفضل مركز اتصال شرطي، وجائزة أفضل مركز اتصال حكومي، وجائزة أفضل مركز اتصال في المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة.

وتسلم الجائزة ممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالإله الطويل.

وأشار الطويل إلى أن الجائزة تأتي نظراً للجهود التي تبذلها الهيئة لتسهيل عملية تطوير الاتصال مع الجمهور من طالبي الخدمات الإسعافية.