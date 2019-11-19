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الهلال الأحمر يحصد جائزة شرطة دبي الدولية لأفضل مركز اتصال

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جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

حصدت هيئة الهلال الأحمر السعودي المركز الثاني كأفضل مركز اتصال للجهات الحكومية، ضمن جائزة دبي الدولية لأفضل مراكز الاتصال.

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وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال حفل نظمته، عن الجهات الفائزة بالجائزة الدولية لأفضل مراكز الاتصال، حيث تعد الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات الشرطية في العالم ضمن ثلاث فئات، تتمثل في جائزة أفضل مركز اتصال شرطي، وجائزة أفضل مركز اتصال حكومي، وجائزة أفضل مركز اتصال في المؤسسات الخاصة وشبه الخاصة.

وتسلم الجائزة ممثل هيئة الهلال الأحمر السعودي مدير عام الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالإله الطويل.

وأشار الطويل إلى أن الجائزة تأتي نظراً للجهود التي تبذلها الهيئة لتسهيل عملية تطوير الاتصال مع الجمهور من طالبي الخدمات الإسعافية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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