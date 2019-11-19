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الأمن يوقف متحرشة كورنيش جدة

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أوقفت الأجهزة الأمنية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي وهي تطلق عبارات عدها البعض مخالفة للذوق العام، وفيها تحرش لفظي بعدد من مرتادي كورنيش جدة.

وظهرت الفتاة وهي تستقل المقعد الخلفي لمركبة تسير على كورنيش جدة الجديد، وتطلق ألفاظاً وعبارات نحو عدد من الشبان خلال سيرهم في المنطقة المخصصة للمشاة بكورنيش جدة، فيما كانت ترافقها فتاة أخرى حاولت منعها، إلا أن الفتاة الموقوفة واصلت إطلاق عبارات ، ليتم إيقافها والتحقيق معها فيما مارسته من سلوك تمهيداً لإحالتها لجهات الاختصاص.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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