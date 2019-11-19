شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوقف متحرشة كورنيش جدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)أوقفت الأجهزة الأمنية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي وهي تطلق عبارات عدها البعض مخالفة للذوق العام، وفيها تحرش لفظي بعدد من مرتادي كورنيش جدة.
وظهرت الفتاة وهي تستقل المقعد الخلفي لمركبة تسير على كورنيش جدة الجديد، وتطلق ألفاظاً وعبارات نحو عدد من الشبان خلال سيرهم في المنطقة المخصصة للمشاة بكورنيش جدة، فيما كانت ترافقها فتاة أخرى حاولت منعها، إلا أن الفتاة الموقوفة واصلت إطلاق عبارات التحرش، ليتم إيقافها والتحقيق معها فيما مارسته من سلوك تمهيداً لإحالتها لجهات الاختصاص.
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