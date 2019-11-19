خادم الحرمين يلقي خطاب الشورى ويدشن بوابة الدرعية اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض يلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم خطابه السنوي في مجلس الشورى، الذي يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية، وذلك في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس، كما يدشن بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مشروع بوابة الدرعية التاريخية، لتكون وجهة سياحية عالمية تركز على التراث والثقافة.



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