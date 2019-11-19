خادم الحرمين يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية في كوسوفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام في جمهورية كوسوفا نعيم ترنافا، والوفد المرافق له.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين المملكة وكوسوفا بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويعزز مفاهيم نشر الاعتدال والوسطية والتعايش والتسامح.

حضر الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولنائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمه الله.