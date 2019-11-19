عشاء في سماء الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ أمس عن المناطق التي سيتم تمديد فترة عملها بعد انتهاء الموسم.

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وقال في بيان له: إن الموسم سينتهي في وقته المقرر مسبقا في منتصف ديسمبر المقبل، لكن التمديد سيشمل فقط بعض المناطق التي تشهد إقبالا متزايدا وهي مناطق: ونتر وندرلاند، والمربع، والسفاري، وصحارى الرياض، التي سوف تمدد إلى 18 يناير 2020، بينما سيتم تمديد منطقة الرياض بوليفارد إلى نهاية مارس 2020.

من جهة ثانية، حقق موسم الرياض رغبة عشاق المرتفعات من خلال فعالية عشاء في السماء التي أقيمت في ونتر وندر لاند الرياض، حيث تعد تجربة مبتكرة للارتفاع عن سطح الأرض نحو 50 مترا على منصة معلقة للاستمتاع بعشاء فاخر عبر 8 رحلات يوميا، كل ساعة رحلة يوجد بها 32 مقعدا في كل رحلة، إذ يستمتع الجميع بعشاء فاخر وقهوة يقدمها أحد المطاعم المتخصصة. وتعد إحدى فعاليات موسم الرياض النوعية والجاذبة للزوار، كونها مختلفة في الفكرة والعرض.

ويمكن للزائر والراغب في خوض التجربة أن يقدم من خلال تطبيق موسم الرياض على الفعالية لحجز التذكرة وتتبع تعليمات المواعيد كي يستفيد من المغامرة الشيقة.