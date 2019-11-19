توعية المرأة بحقوقها وواجباتها القانونية في معرض العدل الثقافي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية «معرفة وإثراء» في المدينة الجامعية لطالبات جامعة الملك سعود بالرياض اليوم، لمدة يومين، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

ويأتي المعرض في إطار مبادرة «إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية»، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني.ويشتمل المعرض على مجموعة من الأركان أهمها ركن المعرفة الذي يقدم الاستشارات المتخصصة في الأحوال الشخصية، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة للمرأة بطريقة مبسطة وواضحة، إضافة إلى ركن الطفل، الذي يهتم بالطفل من خلال توعيته بحقوقه القانونية عبر عرض كرتوني جذاب.

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ويوجد في المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المختصات في الشريعة والقانون والاجتماع، حيث يستقبلن الزائرات ويعرفن بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدالة لتمكين المرأة من حقوقها الشرعية والقانونية دون أي عوائق، كما تربط الموظفات زائرات المعرض بالمنصات العدلية التي توفر العديد من الخدمات الالكترونية والإرشادية للمستفيدات.

يذكر أن المعرض شهد إقبالا كبيرا في النسخ السابقة، التي أقيمت في الرياض وجامعة الأميرة نورة، والقصيم، وجدة، والظهران، والمدينة المنورة، وتجاوز إجمالي المستفيدات من تلك المعارض حاجز الـ180 ألف مستفيدة.

أهداف المعرض:

توعية المرأة بحقوقها وواجباتها القانونية والعدلية

تمكينها من الاستفادة من الخدمات والإجراءات العدلية

إيضاح سهولة الخدمات والإجراءات العدلية وكفاءاتها

الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية

إبراز دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة.