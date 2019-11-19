الانتهاء من أقواس صحن المطاف قبل رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنتهي أعمال أقواس صحن المطاف والرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام قبل موسم رمضان الحالي، وذلك بحسب ما كشفته الجولة الميدانية التي وقف فيها نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان أمس على سير الأعمال الجاري تنفيذها في التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة بها.

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واستمع نائب أمير مكة خلال الجولة إلى الأعمال الجاري تنفيذها، وتشمل الأعمال الإنشائية المدنية لباب إسماعيل التي سينتهي منها قبل حج هذا العام، متفقدا الأعمال التشطيبية لباب العمرة، مطلعا على أعمال الرواق القديم والمكبرية الجنوبية بالمسجد الحرام التي ينتهي منها قبل موسم رمضان الحالي، فيما وقف على الأعمال في أقواس صحن المطاف، حيث جرى الانتهاء من 14 قوسا من أصل 38 قوسا سيتم الانتهاء منها كليا قبل موسم رمضان، بينما يعمل في تنفيذ مشروعات التوسعة السعودية الثالثة قرابة 5 آلاف عامل.

وسبق الجولة الميدانية لنائب أمير مكة ترؤسه اجتماعا لمناقشة آخر أعمال التوسعة السعودية الثالثة.

مشروع التوسعة السعودية الثالثة