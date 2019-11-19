اجتماع يناقش متابعة مشاريع مكافحة حمى الضنك بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش أمين محافظة جدة صالح التركي أمس، مع لجنة متابعة مشاريع مكافحة حمى الضنك، تنفيذ خطط الموائمة للجهات المختلفة، والاطلاع على سير العمل في البرامج والمشاريع المعتمدة لتلك الجهات، لمعالجة ومكافحة حمى الضنك بالمحافظة، وبحث الوضع الراهن لمشاريع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ومشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية.

وشدد التركي خلال رئاسته الاجتماع التنسيقي الأول للجنة، والذي عقد بمقر الأمانة بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، وممثلي كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة المياه الوطنية، وعدد من قيادات الأمانة، على أهمية عقد الاجتماعات الدورية في هذا الشأن لتوحيد الجهود واختصار الوقت، وإن أعمال مكافحة حمى الضنك مستمرة بما في ذلك أعمال الرش القائمة من خلال تأمين العمالة الفنية والأجهزة والسيارات اللازمة.

من جانبهم أكد ممثلو الجهات المعنية أهمية السير حسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ معالجة المواقع المستهدفة فيما يخص حمى الضنك، وأهمية معالجة المواقع الأكثر احتياجا في الوقت الحالي حتى يتم استكمال برامج المشاريع المستقبلية، والتنسيق المستمر بين الجهات المختصة، ومضاعفة الجهود للقضاء على هذا المرض.