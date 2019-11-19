مصادرة مواد غذائية غير صالحة في مقاه نسائية بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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صادرت جولات رقابية لوحدة الرقابة النسائية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة 494 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إضافة إلى مصادرة 3436 قطعة من أدوات التجهيز المستخدمة في المحلات التي تمارس نشاط التزيين والمقاهي النسائية.
وأوضحت مديرة الوحدة الرقابية النسائية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة نسرين مكي أن عدد الجولات الرقابية لوحدة الرقابة النسائية للكشف عن المنشآت التي تمارس نشاط التزيين والمقاهي النسائية لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات الصحة والسلامة في المشاغل والمنشآت العامة في مجال التزيين بلغت 398 جولة خلال فترة الستة أشهر الماضية، في نطاق بلديات العمرة والشرائع والشوقية والعتيبية.
وأكدت أن الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة وفرت الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محلات التزيين والمقاهي النسائية.
المخالفات:
- وجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية
- تقديم المعسلات في مواقع غير مصرح لها
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