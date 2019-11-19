دراسة: الأصدقاء بقربهم وليس بعددهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خلصت دراسة إلى أن وجود مئات الأصدقاء لأي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك لا يغني عن ضرورة وجود حفنة من الأصدقاء المقربين في الحياة الواقعية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم بضعة أصدقاء يشعرون بالمقدار نفسه من السعادة التي يشعر بها من لديهم أصدقاء أكثر إذا كان الكثير منهم عبر الانترنت.

وتوصلت الدراسة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي شجعت الشباب على أن تكون لديهم شبكة أكبر من الأصدقاء ولكنها غير مقربة.

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ولكن بدلا من محاولة جمع الأصدقاء، أشار الباحثون إلى أن أفضل علاج للوحدة ربما يكون تمضية الوقت مع الأصدقاء المقربين.

واعتمد العلماء بجامعة ليدز في دراستهم على بيانات استطلاعين للرأي، أجرتهما على شبكة الانترنت منظمة بحثية غير ربحية، وشملا 1496 شخصا.

وكشف المشاركون في الدراسة عن أعمارهم وتكوين شبكاتهم الاجتماعية ونوعيات التواصل الاجتماعي المختلفة لهم ومشاعرهم.

وشملت الدراسة تفاصيل حول وتيرة تواصلهم مع أفراد أسرهم وجيرانهم وكيفيتها.

وخلصت الدراسة إلى أن عدد الأصدقاء المقربين لشخص ما بدا أنه الأمر الوحيد الذي يؤثر على مدى رضاه عن حياته الاجتماعية.