كيف يغسل الطفل يديه بشكل ملائم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من اللعب مع الأصدقاء والتربيت على الحيوانات الأليفة إلى التسكع، يستخدم الأطفال أيديهم لاستكشاف العالم، وهذا يعني اتساخها سريعا. ويعد غسل اليدين مهما للغاية، ولكن الأطفال قد يحتاجون بعض التشجيع لتنظيفهما بشكل ملائم

وفي حين أن الأطفال يسعدون بتعريض أيديهم سريعا لرذاذ مياه الصنبور، ينصح الخبراء بفرك اليدين لمدة 20 ثانية كحد أدنى تحت المياه. وتنصح الرابطة المهنية الألمانية لأطباء الأطفال وأطباء الشباب باللجوء لبعض الحيل المرحة.