باحثون: الشعور بالشبع ينشأ في الأمعاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو

توصل باحثون من الولايات المتحدة من خلال دراسة حديثة إلى أن الأمعاء ـ وليست المعدة ـ هي التي ترسل إشارة الشعور بالشبع للمخ، للإيعاز للجسم بالتوقف عن تناول الطعام.

وقال الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها في العدد الحالي من مجلة «سيل» المعنية بأبحاث الخلايا، إن في الأمعاء أعصابا خاصة تسجل انبساط الأمعاء وترسل إشارة بذلك إلى المخ.

وأوضحوا أن نتائج الدراسة يمكن أن تبرر لهم النجاح المفاجئ لعمليات تصغير المعدة في خفض الوزن لدى البدناء.