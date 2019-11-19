دعم الفريق السعودي المشارك بالفورميلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض الاتحاد السعودي للسيارات والدرجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان أمس، برنامج الفريق السعودي للسيارات، لمشاركته الثانية ببطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية ضمن فعاليات بطولة «إيه بي بي فورميلا إي» التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2019 بمنطقة الدرعية التاريخية بدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وقال الأمير خالد بن سلطان خلال مؤتمر صحفي عقد بالرياض لتقديم الأعضاء الجدد بالفريق، فهد القصيبي ومشهور بالحجيلة «النتائج الإيجابية الملفتة للفريق في مشاركته الأولى شجعتنا للاستمرار في دعم مسيرته للموسم الثاني ومنحه فرصة اختيار أبطال جدد لقيادته».

وأضاف «أهم أهداف الفريق إبراز الصورة الحقيقية لقدرات وإمكانات المواهب السعودية والمنافسة على لقب البطولة».