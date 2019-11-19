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الأوزبكي يتصدر في غياب الأخضر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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استغل منتخب أوزبكستان غياب المنتخب السعودي هذا الأسبوع، وتصدر المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بفوزه على منتخب فلسطين أمس 2-0 في المباراة التي استضافها على ملعب باختاكور في طشقند، ضمن الجولة السادسة.

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ورفع الأوزبكي رصيده إلى 9 نقاط من 5 مباريات، مقابل 8 نقاط للأخضر من 4 مباريات.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في الجولة الأولى شهدت فوز فلسطين على أوزبكستان 2-0 في رام الله.

وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 مارس 2020، حيث تلتقي السعودية مع اليمن، وفلسطين مع سنغافورة.


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