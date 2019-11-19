غوميز يعرض مقاطع لم يسبق مشاهدتها في «ولد ملكا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض يعرض منتج فيلم «ولد ملكا» أندريس غوميز الحاصل على جائزة الأوسكار مقاطع خاصة لم يسبق عرضها لمشاهد من تصوير الفيلم، وذلك في منتدى الإعلام السعودي في ديسمبر المقبل بالرياض، كما يتحدث عن تجربته في تصوير أول فيلم سينمائي عن أحد ملوك المملكة والذي استغرق تصويره نحو العامين ونصف تقريبا. وحقق الفيلم نجاحات مبهرة في شباك التذاكر في صالات السينما السعودية والخليجية.



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