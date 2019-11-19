مؤتمر يناقش رفع كفاءة الخدمات الصحية للطفل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية لرعاية الأم والطفل، ورصد تغذية الرضع وصغار الأطفال ضمن المعايير الدولية لتحقيق مؤشرات عالمية لمجتمع داعم وصديق للطفل من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية المحلية والعالمية، تنطلق في جدة الأسبوع المقبل فعاليات المؤتمر الأول لمجتمع داعم وصديق للطفل، الذي تنظمه وزارة الصحة بمشاركة 30 متحدثا من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين.



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