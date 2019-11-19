3 مواطنين اعتدوا على عامل محطة بالطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على ثلاثة مواطنين اعتدوا على عامل محطة محروقات بالطائف. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أنه إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بالطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



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