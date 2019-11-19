27 قتيلا ومصابا في اشتباكات قبلية في بورتسودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - الخرطوم

فرضت السلطات السودانية حظر تجول ليليا في بورتسودان إثر سقوط ثلاثة قتلى و24 جريحا في اشتباكات قبلية اندلعت احتجاجا على زيارة قام بها زعيم حركة متمردة إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر في بيان إن «لجنة أمن ولاية البحر الأحمر قررت في اجتماعها الطارئ فرض حظر التجول في محلية بورتسودان من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.