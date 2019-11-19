السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فرضت السلطات السودانية حظر تجول ليليا في بورتسودان إثر سقوط ثلاثة قتلى و24 جريحا في اشتباكات قبلية اندلعت احتجاجا على زيارة قام بها زعيم حركة متمردة إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر.
وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر في بيان إن «لجنة أمن ولاية البحر الأحمر قررت في اجتماعها الطارئ فرض حظر التجول في محلية بورتسودان من الساعة الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.
كانت هذه تفاصيل خبر 27 قتيلا ومصابا في اشتباكات قبلية في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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