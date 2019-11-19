القبض على جان تعمد دهس مواطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حائل

قبضت شرطة منطقة حائل على مواطن بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض شخص بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل لدهس متعمد من مركبة، مما نتج عنه إصابته وهروب الجاني من الموقع. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد سامي الشمري أنه وبالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي -بفضل من الله تعالى- من القبض على الجاني، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة المنطقة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته.