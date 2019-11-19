3 قتلى من الحرس الثوري في مظاهرات إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران
أعلن جهاز حرس الثورة الإيراني في طهران عن مقتل 3 من أفراده والتعبويين خلال التصدي لمثيري الشغب، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.
ولقي شرطي إيراني ثان حتفه في اشتباكات مع «مشاغبين» في مدينة ماهشهر الساحلية في جنوب إيران، مضيفة إلى أن مسؤولين اثنين آخرين أصيبا، ولم يؤكد المسؤولون الإيرانيون حتى الآن مقتل الشرطيين وأحد المحتجين، وأفادت مصادر مسؤولة باعتقال أكثر من ألف متظاهر.
ويقول شهود عيان إن عدد القتلى والمعتقلين أكبر بكثير مما تعلنه الحكومة، واندلعت الاحتجاجات على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد منذ منتصف ليلة الخميس الماضي.
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