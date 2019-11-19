القبض على 101 عسكري تركي بداعي انتمائهم لجولن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

أفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن الشرطة ألقت القبض أمس على 101 عسكري بشبهة تورطهم في دعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، في أعقاب صدور أوامر اعتقال بحق 133 من العسكريين السابقين والحاليين.

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016، كما تقول أنقرة إن جولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة جولن على أنها منظمة إرهابية. وذكرت الأناضول أن الشرطة تواصل شن مداهمات في 45 مدينة في أنحاء تركيا لإلقاء القبض على بقية المشتبه بهم.