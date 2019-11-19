القصاص تعزيرا لمهربي مخدرات بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا بمهربي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، حيث تم القبض على عادل خليف الصامل ومحمد حمود الصوين «سوريي الجنسية» لتهريبهما كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين (عادل خليف الصامل، ومحمد حمود الصوين) أمس في منطقة الجوف.