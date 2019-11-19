شرطة مكة تصدر بيانا بشأن المعتدين على عامل محطة بالطائف.. وتكشف عن عددهم وجنسياتهم

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على ثلاثة أشخاص اعتدوا على أحد العاملين بمحطة للمحروقات.

وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أنهُ إشارة لما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض أحد العاملين بمحطة للمحروقات بحي الوسام بمحافظة الطائف، للاعتداء بالضرب وإركابه بالقوة من قبل أشخاص مجهولين، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال – بفضلٍ من الله -, عن تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.