تنفيذ حكم القصاص تعزيرًا بسوريين في الجوف لارتكابهما هذه الجريمة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهربي كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه.

بفضل من الله تم القبض على كل من / 1- عادل خليف الصامل 2- محمد حمود الصوين ” سوريي الجنسية ” عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزاً ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين ( عادل خليف الصامل ، ومحمد حمود الصوين ) يوم الثلاثاء 22 / 3 / 1441 هـ في منطقة الجوف.