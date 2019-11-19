“أمن الطرق” يدعو مستخدمي طرق الرياض إلى الحذر.. و”النقل” تقدم نصائح لقيادة...

أطلقت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً دعت فيه مستخدمي طرق الرياض بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. وأوضحت بأن ذلك الإجراء الاحترازي يأتي نظراً لما تشهده بعض الطرق من تباطؤ في حركة السير بسبب هطول الأمطار.

وتشهد منطقة الرياض هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وتساقط البرد. من جانبها، قدمت وزارة النقل عدداً من النصائح لقيادة آمنة أثناء الأمطار، منها التأكد من عمل الأنوار الأمامية والخلفية، وخفض السرعة أثناء القيادة، وترك مسافة آمنة بين السيارة التي أمامك، والحذر من التنقل بين المسارات في الطرق، وربط حزام الأمان.