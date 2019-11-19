بالصور: إزاحة الستار عن طائرة دون طيار مصنعة بأيادٍ سعودية

كشفت شركة “إنترا للتقنيات الدفاعية” السعودية عن طائرة من دون طيار صُممت وصنعت بأيادٍ سعودية بحسب المعايير العسكرية، والتي تعرض لأول مرة في معرض دبي للطيران 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سلمان الشثري، وفقاً لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن الطائرة “عاصف” دفاعية، وتستطيع التحليق بوزن 96 كيلو جراماً، ولديها مراوح ازدواجية، وتعمل بطريقة تكتيكية، وهي مزودة بمعدات وأسلحة متطورة ترتبط عادةً بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجماً.

وأوضح الشثري أن “عاصف” بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات، تشمل دوريات الحدود، والتفتيش على خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق السريعة، وحماية الحياة البرية، والدوريات البحرية، من خلال التفتيش على مصايد الأسماك وتحديد هوية السفن، إلى جانب مراقبة الطقس، فضلاً عن خدمات السلامة القتالية.