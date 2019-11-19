تطورات مفاجأة بشأن مقتل الطالب خالد النهدي على يد زميله داخل مدرسة متوسطة بشرورة

طالبت الجهات الأمنية في محافظة “شرورة” بوقف دفن وتشييع جثة الطالب خالد النهدي الذي قتل طعناً أثناء مشاجرة مع أحد زملائه بالمدرسة وذلك من أجل تشريح الجثة بمستشفى شرورة العام من قبل الطبيب الشرعي، وفقاً لصحيفة الوطن .

واستدعت الشرطة عدداً من منسوبي المدرسة والطلاب لأخذ أقوالهم عن أسباب مقتل الطالب وملابسات الواقعة منذ بدايتها حتى وقوع جريمة الطعن.

وباشرت لجنة التحقيق المشكلة من تعليم شرورة أعمالها، لبحث طريقة إدخال الطالب المتهم السكين الحادة وكشف جوانب مراقبة الطلاب والتوجيه والإرشاد المنفذة داخل المدرسة.