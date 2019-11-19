مفتي المملكة يحسم الجدل ويوضح موقف الشرع من الاكتتاب في أرامكو

قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ: إن الاكتتاب بشركة “أرامكو” جائز شرعاً.

وجاءت إجابة المفتي رداً على استفسار عن حكم الاكتتاب في أرامكو ورد من أحد المواطنين عبر تطبيق الفتوى “اسألني” الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أرامكو أعلنت يوم الأحد الماضي النطاق السعري للاكتتاب ما بين 30 و32 ريالاً للسهم الواحد.