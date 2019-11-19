الجهني يتوقع خريطة أجواء باردة تستمر حتى الخميس

توقع الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الثلاثاء، أجواء باردة على شمال المملكة والمنطقة الوسطى بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الكتلة الباردة تستوطن الجزيرة العربية هذه الليلة وتستمر حتى الخميس؛ حيث تعتبر قوية على شمال المملكة والوسطى، ومتوسطة على القطاع الغربي والجنوبي، مشيرًا إلى أن موسم الشتاء سيكون قارسًا، مع تركز الأمطار قرب البحار.

استمرار هطول الأمطار

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقَّعت في تقريرها لطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرةً إلى أن الحالة الماطرة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تشمل مناطق: الشرقية والرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.

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سرعة الرياح

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج بالبحر الأحمر من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسطة الموج إلى مائجة، أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

تدني مدى الرؤية

كما نبَّهت «هيئة الأرصاد»، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد على منطقة الباحة، وتشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

بدورها جدَّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.