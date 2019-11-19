عاجل-مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش مسودة الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض، وناقش المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441 / 1442 (2020)، واشتمل العرض على أهم معالم الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، الذي تضمن تقريرًا عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في الربع الثالث من عام 2019، حيث اشتمل العرض على تحليل لبيانات مؤشرات أداء الأجهزة العامة وبرامج تحقيق الرؤية وحالة سير مبادرات رؤية المملكة 2030.

وتضمن التقرير تحليلاً لنتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية بناءً على أدوات القياس المعتمدة لدى المركز، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.