السعودية اليوم / اليمن يشارك في مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط



نيويورك 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

شاركت اليمن في أعمال الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بوفد ترأسه مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المؤتمر يناقش - على مدى خمسة أيام - جملة من القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي والكيميائي والبيولوجي.

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة في كلمته أهمية انعقاد المؤتمر الذي يعد خطوة مهمة في سبيل إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط كونها أحد أهم ركائز السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.

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19:33ت م

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