السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يلتقي وزير النقل



الرياض 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

التقى معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، بديوان الإمارة أمس ، معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وذلك عقب استقبال سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لمعاليه.

وهنأ معالي الدكتور السديري، معالي المهندس الجاسر بالثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للنقل، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن الغالي .

// انتهى //

19:15ت م

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