السعودية اليوم / الإيسيسكو واليونسكو توقعان بباريس اتفاقية لتوثيق التعاون في مجال بناء القدرات والتنمية والمساعدة الفنية



الرباط 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

وقعت بباريس المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على اتفاقية لتوثيق التعاون بين المنظمتين في مجال بناء القدرات والتنمية والمساعدة الفنية، وقعها المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي على هامش الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

وأوضح بيان صدر عن الإيسيسكو اليوم بالرباط أن الاتفاقية تتضمن خمسة برامج تتعلق ببناء القدرات والتنمية والمساعدة الفنية، خصوصًا في مجالات تعليم الفتيات والنساء، والذكاء الاصطناعي، وبرنامج التحول الاجتماعي والموارد الطبيعية والمياه، وحفظ التراث الثقافي في العالم الإسلامي في أفريقيا، حيث إن أفريقيا - خصوصا الدول الفقيرة بها - تُعدّ أولوية لليونسكو، وهي تضم عددا من الدول الإسلامية الأعضاء في الإيسيسكو.

وتنص الاتفاقية على ضرورة تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعقد لقاءات بين ممثلين عن المنظمتين بصفة دورية، سواء في باريس أو الرباط، وبموجبها ستقوم كلا المنظمتين بدعوة ممثلين للقاءات أو المؤتمرات التي تُنظّم أو تُعقد تحت رعاية إحداهما، من قبيل دبي إكسبو 2020، والمنتدى الدولي للمياه دكار 2021، مما يتيح الفرصة لتعميق الشراكة بين الجانبين.

وأشار بيان الإيسيسكو من جهة أخرى إلى أن توقيع الاتفاقية سبقه لقاء بين الدكتور المالك، والمديرة العامة أزولاي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون، وإمكانية الشراكة بين الإيسيسكو واليونسكو في العديد من البرامج والنشاطات التي تدخل في إطار عمل المنظمتين، حيث تم بحث تطوير دراسات استشرافية مشتركة، والانخراط في برنامج اليونسكو لاعتماد الاتفاقيات الدولية في مجالات التربية، وخاصة اتفاقية الاعتراف بالمؤهلات العلمية، وتسهيل حركة طلاب التعليم العالي.

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18:18ت م

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