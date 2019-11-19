السعودية اليوم / مدير جامعة الباحة يستقبل القنصل البريطاني لدى المملكة



الباحة 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين اليوم, القنصل العام البريطاني لدى المملكة سيف أوشر والوفد المرافق له، بحضور وكلاء الجامعة، وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية بمحافظة العقيق.

ورحب معالي الدكتور عبدالله الحسين بالقنصل العام البريطاني ومرافقيه، مستعرضاً مسيرة الجامعة، والخطوات التطويرية التي تشهدها في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية، وما تقدمه جامعة الباحة من رسالة علمية وتعليمية لخدمة المجتمع، في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للجامعات.

من جانبه أشاد القنصل العام البريطاني بما سمعه من شرح مفصل عن الخطوات التطويرية التي تشهدها الجامعة، معرباً عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على استقباله وإثرائه بالمعلومات الأكاديمية والعلمية داخل الجامعة، متمنياً فتح مجال التعاون بما يخدم ويحقق تطلعات وآمال الجميع.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات الأكاديمية المتعلقة بالتعاون الدولي والتبادل الثقافي للطلاب ومبتعثي الجامعة إلى بريطانيا, والتعاون بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة.

وفي نهاية اللقاء قدم معالي مدير جامعة الباحة هدية تذكارية للقنصل العام البريطاني والوفد المرافق له.

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17:44ت م

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