السعودية اليوم / اجتماع ضباط اتصال البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بالخرطوم



الخرطوم 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

عقد ضباط اتصال البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي المرحلة الثانية (2017 - 2021) اجتماعهم السادس في مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة المملكة العربية

وأشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري في كلمة له خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها الدول العربية الأعضاء في البرنامج الطارئ على الإنجازات التي تحققت في بلدانهم في إطار مكونات البرنامج المختلفة، منوهاً بأن هذه الجهود التي تنفذها الدول قد أسفرت عن تراجع في قيمة الفجوة الغذائية العربية من نحو (35) مليار دولار عام 2015 إلى نحو (33) مليار دولار عام 2018م، ما يدل على أن هناك جهوداً تبذل في السعي نحو تقليص الفجوة الغذائية العربية.

مما يذكر أن الاجتماع سيناقش على مدى اليومين التقارير القُطرية والتباحث حول سبل تطوير إعدادها.

// انتهى //

17:42ت م

0243



الخرطوم 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واسعقد ضباط اتصال البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي المرحلة الثانية (2017 - 2021) اجتماعهم السادس في مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة المملكة العربية السعودية ، والأردن، والجزائر، والسودان، والعراق، ومصر، والمغرب.وأشاد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري في كلمة له خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها الدول العربية الأعضاء في البرنامج الطارئ على الإنجازات التي تحققت في بلدانهم في إطار مكونات البرنامج المختلفة، منوهاً بأن هذه الجهود التي تنفذها الدول قد أسفرت عن تراجع في قيمة الفجوة الغذائية العربية من نحو (35) مليار دولار عام 2015 إلى نحو (33) مليار دولار عام 2018م، ما يدل على أن هناك جهوداً تبذل في السعي نحو تقليص الفجوة الغذائية العربية.مما يذكر أن الاجتماع سيناقش على مدى اليومين التقارير القُطرية والتباحث حول سبل تطوير إعدادها.// انتهى //17:42ت م0243

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