السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة



حائل 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ بصالة الاجتماعات بمكتبه اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة.

وأكد وكيل الإمارة آل الشيخ حرص سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تطبيق الأنظمة وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمخالفين لنظام الإقامة ونظام العمل ودعم برامج التوطين وتأهيل الكوادر الوطنية وتطبيق ما نصت عليه حملة "وطن بلا مخالف".

وناقش أعضاء اللجنة آليات عمل اللجان الميدانية خلال ضبط المخالفين وأهمية سرعة تطبيق النظام بحق المخالف لإبعاده حسب الأنظمة وبشكل عاجل وإعداد التقارير الدورية في مجال متابعة ذلك.

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17:11ت م

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