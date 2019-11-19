السعودية اليوم / المجلس البلدي لمحافظة طبرجل يعقد جلسته الاعتيادية



طبرجل 22 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 19 نوفمبر 2019 م واس

استعرض المجلس البلدي بمحافظة طبرجل اليوم, المواضيع المدرجة على جدول أعماله خلال جلسته العادية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فرحان بن هطيلان الشراري, وبحضور جميع الأعضاء.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالخدمات البلدية ومشروعاتها، وأصدر عدداً من القرارات والتوصيات.

وأقر المجلس سفلتت الجزء المتهالك من امتداد شارع المنتزه المتجه جنوباً ومعالجة الحفر الواقعة عليه، وتحسين وتجميل وتوسعه مداخل المحافظة وعمل مخطط يوضح التفاصيل والتنسيق مع المجلس بذلك لبحث العوائق وتذليلها.

كما أوصى المجلس بإيجاد الحلول اللازمة لتجمعات مياه الأمطار في بعض المواقع وعمل شبكة تصريف لها، بالإضافة لمناقشة بعض طلبات المواطنين المقدمة على المجلس.

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17:09ت م

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