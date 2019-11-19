السعودية | معرض سعودي في اليونسكو.. و100 وزير ثقافة يشاركون

شهدت الساحة الرئيسية لمنظمة يونيسكو في باريس إقامة المعرض الثقافي السعودي بمشاركة ثلاث جهات ثقافية هي: وزارة الثقافة والهيئة الملكية للعلا ومعهد مسك للفنون.

يأتي هذا المعرِض بمناسبة ملتقى وزراء الثقافة الدولي المقام حاليا في منظمة يونيسكو ويشارك فيه نحو 100 وزير ثقافة تمت دعوتهم لزيارة المعرض.

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وقالت نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع في دولة الإمارات "إنها فرصة حقيقية وفرتها المملكة للحديث عن الثقافة وتشجيع الحوار وأنا أشاهد هذه الأعمال أعتز بها وفخورة بهذا النشاط".

رحلة عبر تاريخ المملكة

ويعرض المعرض رحلة عبر تاريخ المملكة وحاضرها ومستقبلها الثقافي، ويقدمُ نماذج من صناعة الأجداد ومنها قطع شبابيك المنجور هذه التي تم جلبها من جدة، وأخرى من شبابيك مختلفة من وحي العمارة السعودية، والتي يتحدث عنها الفنان السعودي أحمد سامي عنكاوي وهو مشارك قام بعرض نماذج من التراث السعودي ويشرح كيف أعاد الحياة لهذا التراث بطرق حديثة.

كما تم عرض منحوتات وقطع أثرية تمثل مناطق مختلفة من السعودية، كما لوحات بالضوء وأخرى من صناديقِ حفظ المواد الغذائية شبيهة بالزجاج المعشق الموجود في المساجد.

وتقدم للزوار معزوفات موسيقية على مدى يومين قادمين، إضافة إلى مجموعة من صور ماضي السعودية وحاضرها ورؤيتها المستقبلية.