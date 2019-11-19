المفتي يجيب على سؤال حول اكتتاب أرامكو

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المفتي العام للمملكة العربية السعودية، سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن الاكتتاب في شركة أرامكو جائز شرعًا ولا شبهة فيه سائلًا المولى عز وجل التوفيق.

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وأجاب المفتي على سؤال أحد المستفتين عبر تطبيق الفتوى “اسألني” التابع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، من أحد المواطنين جاء فيه : ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو ؟ ليرد المفتي بالقول: جائز، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية الاكتتاب لكل من الشركات والأفراد التي بدأت اعتبارًا من يوم الأحد الماضي وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، للشركات بينما ستنتهي يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م للمستثمرين الأفراد.

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