في يوم الرجل العالمي بمن تباهي ؟

2019-11-19

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

تصدر وسم يوم الرجل العالمي الترند السعودي خلال الساعات الماضية، حيث تضمن العديد من التغريدات التي يتفاخر فيها كل شخص برجل اعتبره قدوة له.

الأب والأخ الأكبر كانا في صدارة الأشخاص الذين حصلوا على إشادة في اليوم العالمي للرجل وكانت التغريدات تعبر بشكل أو بآخر عن نوع الدعم والمساندة التي يقدمها الأب لأبنائه وتلك المساعدة التي يقدمها الأخ الأكبر لإخوانه وأخواته إذا ما كتب الله عليهم فقدان الوالد.

واستذكر العديد من المغردين آباءهم في اليوم العالمي للرجل الذي يوافق التاسع عشر من نوفمبر من كل عام.

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قصة اليوم العالمي للرجل

كانت البداية في عام 1999 في ترينيداد وتوباغو، حيث يوافق هذا التاريخ، يوم ميلاد والد الدكتور جيروم تيلوكسينغ، الطبيب من ترينيداد وتوباغو، وهو الذي أعاد إطلاق هذا اليوم العالمي مجددًا عام 1999.

بعد ذلك أصبح يُحتفل به في أستراليا والولايات المتحدة وكندا وروسيا وجامايكا والمجر والهند وإيطاليا ونيوزيلندا والبرازيل ومولدوفا وهايتي والبرتغال وسنغافورة ومالطا وجنوب إفريقيا وغانا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والمجر وأيرلنديا وبيرو والصين وفيتنام وباكستان وغواتيمالا والدانمارك والسويد والنرويج وغيانا وهولندا وجورجيا والأرجنتين والمكسيك وألمانيا والنمسا وإنجلترا وإسكتلندا ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان.

أهداف يوم الرجل العالمي

أهداف هذا اليوم هي على النحو الذي حددته اللجنة المنظمة وتشمل معالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض وتعزيز المساواة بين الجنسين.