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2019-11-19 فيديو.. طريقة إصدار رخص القيادة للنساء بجامعة نورة تمهيدًا لإصدار الرخصة متابعات الخليج 365 - الرياض نشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو يوضح، خطوات وإجراءات إصدار رخصة القيادة للنساء، من مدرسة القيادة في جامعة الأميرة نورة. Advertisements وبحسب المقطع تخضع المتدربة إلى 3 برامج للتدريب تتراوح مدتها ما بين 6 إلى 30 ساعة حسب نسبة الأخطاء التي تقترفها المتدربة أثناء اختبار تحديد المستوى. شارك الخبر

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