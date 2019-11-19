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شكرا لقرائتكم بعد 12 عامًا الدوام الشتوي يعود لمدارس الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بعد 12 عامًا الدوام الشتوي يعود لمدارس الرياض
في تعميم حصلت "متابعات الخليج 365" على نسخة منه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن تعليم الرياض رسميًا العودة لتطبيق الدوام الشتوي في مدينة الرياض اعتبارًا من الأحد المقبل على أن تكون بداية الاصطفاف للطابور الصباحي الساعة 7 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7.15.
جاء ذلك في تعميم حصلت “متابعات الخليج 365” على نسخة منه مُوجه لجميع الإدارات ومكاتب التعليم الداخلية والمدارس الحكومية والأهلية بمدينة الرياض.
وقال التعميم : نظرًا لقرب دخول فصل الشتاء، وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وبناء على الصلاحيات المفوضة لنا، فقد تقرر أن تكون بداية الدوام الشتوي للعام الدراسي 1441هـ لجميع مدارس البنين والبنات في مدينة الرياض اعتبارًا من يوم الأحد 144۱/۳/۲۷ هـ الموافق ٢٤ نوفمبر ۲۰۱۹م وفق ما يلي :
– تكون بداية الاصطفاف الصباحي الساعة السابعة صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة.
– تفعيل الصلاحية رقم (4) الواردة في صلاحيات قائدي وقائدات المدارس بقرار معالي الوزير رقم ۳۷۹۱۷۱۹۸ وتاريخ 1437/4/1 هـ بشأن إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية إذا كان يسبب ضررًا على الطلاب أو الطالبات.
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