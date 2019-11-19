شكرا لقرائتكم خبر عن 120 غواصاً يُشاركون في تنظيف شاطئ أبحر اليوم والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)
تُطلق كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم (الثلاثاء)، مبادرة تنظيف شاطئ أبحر بمحافظة جدة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية، تحت عنوان حملة «بحرنا يميزنا»، وبمشاركة ما نحو (120) غواصاً من طلاب الكلية، وعدد من المشاركين من مختلف القطاعات بمن فيهم المتطوعون.
وأكدت الكلية أهمية تنظيم هذه الفعالية للحفاظ على البيئة البحرية، وخدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، منها: حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، أمانة محافظة جدة «بلدية أبحر»، مركز صحي أبحر الشمالية، مركز الدفاع المدني بأبحر الشمالية، الإدارة العامة للمرور، مركز هيئة الهلال الأحمر بأبحر، هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
يذكر أن كلية الدراسات البحرية التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، أعدت برنامجاً متكاملاً لهذه الفعالية الوطنية.
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