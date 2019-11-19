شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جازان» توقع اتفاقيات مع جهات خيرية وصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

وقعت صحة جازان عدداً من الاتفاقيات مع جمعيات خيرية وصحية، بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركة بين الصحة ومكونات المجتمع في عدد من البرامج والمشاريع الصحية، التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام 1441 هـ بما يحقق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطن.

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ووقع مساعد مدير عام صحة جازان للتخطيط والتحول الصحي الدكتور عواجي بن قاسم النعمي الاتفاقيات ممثلاً عن صحة جازان. وكانت أولى هذه الاتفاقيات مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجازان «تراحم»، التي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج الصحية الخاصة بالسجناء وأسرهم، والاتفاقية الثانية مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد بجازان «لدن»، وتهدف إلى خدمة ورعاية الأطفال المصابين بالتوحد وتشمل العلاج والوقاية والتدريب. والاتفاقية الثالثة مع لجنة التنمية الاجتماعية بمزهرة بهدف تفعيل التعاون في مجال التطوع الصحي، وتمكين أعضاء النادي الصحي من تنفيذ عدد من البرامج الصحية والتوعوية.

كما وقعت صحة جازان اتفاقية إجراء 50 عملية تغيير مفصل للمرضى من جمعية الروماتيزم، ضمن مبادرة «قادر» التي تدعمها الهيئة العامة للأوقاف واتفاقية مع جمعية رواد التطوع بمنطقة جازان، والتي تهدف إلى الاستفادة من الفرق التطوعية في تنفيذ البرامج الصحية، كالعيادات المتنقلة والمعارض التوعوية والدورات وغيرها من البرامج المساندة للمرضى، واتفاقية تعاون مع مؤسسة عذبة لتسويق ودعم 16 مشروعاً صحياً خيرياً، من خلال تنظيم ملتقى القطاع الصحي الغير ربحي، والتي تشرع إدارة الشراكة المجتمعية بصحة جازان في تنفيذه خلال الفترة القادمة خلال هذا العام 1441هـ.

يذكر أن صحة جازان شرعت أخيراً في تكوين فريق عمل مؤهل ومتخصص بإدارة الشراكة المجتمعية، وذلك بهدف زيادة دور القطاع الغير ربحي في التنمية الصحية، وإشراك المجتمع في تجاوز التحديات الصحية، إضافة إلى بناء قطاع ثالث قوي ومساهم في التنمية الصحية، وصناعة بيئة تشريعية محفزة للمشاركة المجتمعية.