أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 19/11/2019 وعيار 24 نحو 176.85 ريال سعودي

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، يبحث عن الكثيرون من رجال الأعمال عن أسعار الذهب بشكل يومي نظرا لأنه من الاستثمارات الأمنة التي يجنى عنها ربح كبير، والتي يعتمد عليها الكثيرون في تكبير ثرواته، بالإضافة أنه من الأكسسوارات الثمينة التي تتمتع بقيمة عالية جدا بين المعان الثمينة الأخرى، ولذلك نقدم لكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 19/11/2019 في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19/11/2019 في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في الأسعار بعد التراجع الملحوظ التي طرأ على أسعار الذهب في السعودية في الأيام الماضية وجاءت الأسعار على النحو التالي:

يسجل الجرام عيار 24 نحو 176.85 ريال مقابل 47.16 دولار.

يسجل الجرام عيار 22 نحو 162.11 ريال مقابل 43.23 دولار.

يسجل الجرام عيار 21 نحو 154.75 ريال مقابل 41.26 دولار.

يسجل الجرام عيار 18 نحو 132.64 ريال مقابل 35.37 دولار.

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يسجل الجرام عيار 14 نحو 103.16 ريال مقابل 27.51 دولار.

يسجل الجرام عيار 12 نحو 88.42 ريال مقابل 23.58 دولار.

يسجل الجنيه الذهب نحو 1.238 ريال مقابل 330.11 دولار.

يسجل كيلو الذهب نحو 176.850 ريال مقابل 47.158 دولار.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.500 ريال مقابل 1.467 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المختلفة المتداولة في مدن ومحافظات المملكة، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.