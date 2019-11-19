حتى مطلع الفجر.. خريطة ثلاثاء المملكة الجوية يرسمها 12 تنبيهاً لـ الأرصاد

تواصلت تنبيهات “الأرصاد” خلال الساعات الماضية لترتفع إلى 12 تنبيهاً تتوقع جميعها أجواء المملكة خلال ساعات اليوم الثلاثاء بمعظم المناطق؛ حيث تباينت الحالات المناخية ما بين أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة بدأ معظمها صباحاً وتتواصل إلى أوقات متفاوتة من مساء اليوم.

القصيم

تنبيه وتحديث لحالة الإنذار وفترته وموقعه وذلك لاستمرار الأمطار الرعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بالبدائع والبكيرية والرس والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، في حالة تنتهي التاسعة مساء اليوم.

نجران

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية تبدأ الثالثة عصر اليوم وتتواصل للثالثة فجر الأربعاء ببدر الجنوب وحبونا ونجران.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية تنتهي التاسعة مساء اليوم بالقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ، كما صدر لمكة المكرّمة تنبيه آخر وإنذار جديد ينتهي في التاسعة لحالة أتربة مثارة وأمطار رعدية مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية بالخرمة وتربة ورنية.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية تنتهي التاسعة مساء اليوم، بأحد المسارحة والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وفيفا وهروب.

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المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد ينتهي التاسعة مساء اليوم لحالة أمطار رعدية مع رياح وتدنٍ في الرؤية بالحناكية والعيص والمدينة المنوّرة والمهد وبدر ووادي الفرع.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد ينتهي في السابعة مساء اليوم لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع رياح وتدنٍ بالرؤية بالعويقيلة ورفحاء وعرعر.

5 تنبيهات متقدمة

وفي وقت سابق، اليوم، صدرت 5 تنبيهات متقدمة للرياض ومكة المكرّمة والشرقية والباحة وعسير.

الرياض

صدر تنبيه متقدم وتحديث لإنذار لمنطقة الرياض، وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والغاط.

وتشمل الحالة أيضاً: القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

مكة والباحة وعسير والشرقية

وصدر للمناطق الأربع تنبيه متقدم من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرَد؛ تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتتواصل حتى التاسعة مساءً، وتشمل في مكة المكرّمة: أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدّسة والعرضيات والكامل وميسان.

كما تشمل في الباحة: الحجرة وعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وفي منطقة عسير: أبها وأحد رفيدة والبرك والحرجة والمجاردة والنماص والبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وتشمل في الشرقية: الأحساء والجبيل وبقيق والخُبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.