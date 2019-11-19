بالصور: السفير الأمريكي يزور مشروع القدية

كشفت السفارة الأمريكية لدى المملكة، أن السفير الأمريكي جون أبي زيد، زار مشروع القدية، تلبية لدعوة قدمها له الرئيس التنفيذي للمشروع مايكل رينينجر.

وأشارت السفارة إلى أن السفير جون أبي زيد إطلع خلال زيارته على العديد من جوانب المشروع، الذي سيضم أكبر المنتزهات الترفيهية لشركة “6 فلاجز” في العالم.

وقالت السفارة إن مشروع القدية يعد بمثابة مثال آخر على التعاون السعودي – الأمريكي الوثيق، والهادف لدعم المملكة لتحقيق رؤية 2030.