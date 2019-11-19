︎

. أفتى سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ؛ على المشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية الذي بدأ الأحد، مفتياً بأنه جائز.

وقال “آل الشيخ”؛ في ردّه على سؤال لأحدهم عبر تطبيق الفتوى “اسألني”، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء، عن حكم الاكتتاب؛ حيث كان السؤال: هل هناك شبهة تحريم في اكتتاب “أرامكو”؟ لتأتي إجابة سماحة المفتي: إنه “جائز”.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفتي المملكة يحسم الجدل ويوضح موقف الشرع من الاكتتاب في أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.